الدبيبة يجتمع بوزيرة الجيوش الفرنسية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية، ناقش الاجتماع متابعة التعاون الأمني بين البلدين وخاصة في تأمين الحدود الجنوبية لليبيا.

وتم أيضا بحث تفعيل عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين ومتابعتها من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة الليبية الفرنسية المشتركة.

كما تطرق الاجتماع أيضا إلى استئناف برامج التدريبية التي نفذ جزء منها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية.