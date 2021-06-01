شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى يجدد دعمه لفلسطين.. ويستنكر اعتداءات إسرائيل على القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزیر الخارجیة الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفلسطیني ریاض المالكي، سبل تعزيز العلاقات الثنائیة في المجالات كافة، والأوضاع الراھنة على الساحة الفلسطینیة وأبرز التطورات في المنطقة.

وجدد الصباح، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، موقف الكویت المبدئي والثابت بالوقوف إلى جانب الأشقاء في فلسطین، مجددًا إدانة واستنكار بلاده الشدیدین للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطیني في مدینة القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطینیة المحتلة والتي تعتبر انتھاكًا صارخًا لكافة القوانین والمواثیق الدولیة والإنسانیة وشكلت تھدیدًا مباشرًا للسلم والأمن الدولیین.

وأكد أن السلام ھو الخیار الاستراتیجي وأن الحل الدائم والشامل والعادل یقوم على حل الدولتین وفقا للمرجعیات المتفق علیھا والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطریق ومبادرة السلام العربیة وحصول الشعب الفلسطیني على كامل حقوقه السیاسیة المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتھا القدس الشرقیة.

من جانبه، استعرض المالكي آخر المستجدات في فلسطین، معربًا عن تقديره لدور الكویت التاریخي في نصرة القضیة الفلسطینیة ولإسھاماتھا في دعم أشقائھا الفلسطینیین على الصعیدین السیاسي والإنساني ولمساعیھا الحمیدة الرامیة إلى تحقیق الأمن والاستقرار في المنطقة وتخفیف المعاناة الإنسانیة التي یعیشھا الشعب الفلسطیني في ظل ھذه الظروف العصیبة.