شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يستقبل نظيره الكويتي في الرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: وصل الرياض اليوم صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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