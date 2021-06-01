الأردن يعفي الوافدين من عدة دول من إجراء فحص كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال البلبيسي، إن "القرار دخل حيز التنفيذ اليوم ويشمل: السعودية وعُمان والبحرين والكويت وقطر والإمارات وتونس والمغرب والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين وكوريا الجنوبية وتايوان واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وروسيا الاتحادية وكندا".

وأشار أنه تم "تعديل إجراءات الدخول عبر المنافذ الجوية اعتبارا من 1-6-2021 على أن يتم فحص القادمين إلى الأردن قبل الصعود إلى الطائرة من الدولة القادمين منها إلى الأردن، على أن يكون معهم شهادة صحية تثبت حصولهم على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا".

وأمس، سجل الأردن 723 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 736534 إصابة.

وارتفعت حالات الشفاء إلى 715796 حالة شفاء، بعد تسجيل 1174 حالة إضافية أمس، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 9462 حالة.