السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن الصناعة والطاقة النظيفة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكر ذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن توجيهات السيسي تهدف إلى تطور قطاع الصناعة وتوفير مزيد من فرص العمل وزيادة الناتج المحلي.

ولفت البيان إلى أن توجيه السيسي جاء خلال اجتماع مع الحكومة المصرية تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية "رؤية مصر 2030"، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمثل المرحلة الثانية من مسيرة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

كما وجه السيسي باستمرار دعم التحول للاقتصاد الأخضر بالاعتماد على الطاقة النظيفة.

ويسعى السيسي إلى تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية بالتركيز على القطاعات الواعدة، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.