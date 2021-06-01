كيف يمكن الوصول لراغبي "العمل عن بعد" في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لصحيفة "المواطن" السعودية، يساعد البرنامج أصحاب المنشآت على فهم كيفية الوصول إلى الأيدي العاملة عن بعد في ظل الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، باتباع عدد من الخطوات وهي:

1- تعبئة ملف المنشأة.

2- اضغط على أضافة مشروع جديد.

3- قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم اضغط على خيار مزود الخدمة.

4- قم بالتعاقد مع مزود خدمة ثم الضغط على أيقونة الإعلان عن وظيفة.

5- يمكنك الإعلان عن الوظيفة وستظهر بالملف التعريفي.

كما يساعد البرنامج في توفير الفرص الوظيفية للباحثين عن "عمل عن بعد" باتباع 3 خطوات:

1- إنشاء حساب على موقع البرنامج.

2- بناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

3- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

ويعتبر البرنامج هو أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم وتنظيم العمل عن بعد.