حبيب يكشف عن عرض سعودي هائل لخوض "نزال عظيم" وعن شرطه الوحيد... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبالرغم من اعتزال النجم العالمي حلبات القتال، إلا أنه مازال مرغوبا بشدة من قبل الجهات الراعية لهذه الرياضية التي يتابعها الملايين حول العالم بشغف كبير.

وكشف مدير أعمال حبيب خلال لقاء أجراه مع برنامج "Hotboxin" عن تلقي البطل حبيب عروضا سخية جدا للمشاركة في نزالات جديدة.

وناقش مدير أعمال البطل المعتزل، علي عبد العزيز، بعض العروض الأخيرة التي تم تقديمها. أحدها كان من "دانا وايت"، من أجل مواجهة الخصم، جورج سانت بيير.

وبحسب التصريحات، تلقى حبيب أيضا عرضا كبيرا جدا بقيمة 100 مليون دولار لملاكمة، فلويد مايويذر.

وقال عبد العزيز "100 مليون دولار - 100 مليون دولار، يمكنك أن تسأل المصارع فلويد، يمكنك أن تسأل الجميع".

وبدره قال البطل المعتزل حبيب خلال لقاء أجراه مع "RT Sport"، تعليقا على هذا العرض السخي الذي تلقاه من جهة سعودية لم يحددها: "لا، أنا متقاعد. أخبرت والدتي أنني متقاعد. سأفي بوعدي لأمي. إذا طلبت مني أمي القتال مرة أخرى، ربما سأفعل. لكن الآن، طلبت مني ألا أقاتل".

وقال حبيب نور محمدوف خلال حوار صحفي، إن "الإغراء موجود دائمًا.. كانت هناك مثل هذه المناقشات في المملكة العربية السعودية. أرادوا مني القتال هناك. لا أعرف حوالي 100 مليون دولار. لم يكن هذا هو المبلغ بالضبط ... ولكن كان الحديث عن ذلك".

وبحسب موقع "mmamania"، المتخصص بأخبار المصارعة، تشارك السعودية في بطولات (UFC) عندما تقام في أبو ظبي، لكن والدة حبيب هي من تمسك الآن بزمام الأمور، فإما أن تسمح له بالمشاركة في القتال مرة أخرى، وإما أن ترفض هذا العرض الكبير.