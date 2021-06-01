شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن استضافة جولة جديدة من محادثات السلام الليبية 23 يونيو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن برلين ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام الليبية فى 23 يونيو، من المقرر أن تحضرها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه ستتم مناقشة الخطوات المقبلة التي يحتاج إليها تحقيق استقرار مستدام في البلاد خلال المؤتمر، مضيفة أن التركيز سيكون على التحضير لانتخابات وطنية مقررة في 24 ديسمبر، وسحب الجنود الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، كشف فى 12 مايو الماضي، عن مبادرة ألمانية جديدة حول ليبيا تهدف إلى عقد اجتماع وزاري جديد على صيغة مؤتمر برلين، من المقرر عقده في يونيو، معربا عن استعداد روما لدعمه.