بريطانيا: تسجيل «صفر» وفيات لأول مرة منذ تفشي الفيروس

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – أ ف ب: لم تسجل السلطات الصحية البريطانية الثلاثاء أي وفاة اضافية بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وذلك للمرة الاولى منذ 30 تموز/يوليو 2020، علما أن المملكة المتحدة لا تخفي قلقها من ارتفاع عدد الاصابات المرتبطة بمتحور دلتا.

واظهرت آخر حصيلة رسمية أن البلد، الاكثر تضررا في أوروبا مع ما مجموعه 127 الفا و782 وفاة، احصى الثلاثاء 3165 إصابة جديدة (العدد الاجمالي بات يناهز 4,5 ملايين إصابة) في زيادة مقارنة بالاسبوعين الفائتين.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية توزيع أكثر من 65 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا، حتى الآن.

ويُقدر متوسط التطعيم في بريطانيا بـ 572132 جرعة يومياً، ومن المتوقع أن يستغرق تطيعم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح، شهراً.