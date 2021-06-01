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إخلاء مواطن مصاب بكورونا من الأردن للمملكة إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - إنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قامت إدارة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بنقل مواطن سعودي مصاب بفيروس (كوفيد-19) من المملكة الأردنية الهاشمية إلى المملكة العربية بالتعاون مع فريق طبي مختص من وزارة الصحة, الذي يعاني من مضاعفات إصابته بالفيروس، حيث تطلبت حالته استخدام جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم الإيكمو (ECMO) أثناء النقل بطائرة الإخلاء الطبي الجوي.

وكانت طائرات الإخلاء الطبي الجوي قد نقلت أكثر من ( 75 ) حالة مصابة بفيروس كورونا دون إصابة الطواقم الطبية والجوية بالفيروس ولله الحمد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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