شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» للمواطنين: يمكنكم الاحتفاظ بالوثائق القديمة بعد تعويضها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الأحوال المدنية أنه يمكن الاحتفاظ بالوثائق القديمة عند التعويض عنها. وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها على “تويتر”: “يمكن للمواطنين والمواطنات الاحتفاظ ببطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة عند التعويض عنها”. كما ذكرت أن الاحتفاظ بالوثائق يتم عند التعويض عنها وبعد تخريمها وبما يكفل عدم استخدامها.

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