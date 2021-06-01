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بريطانيا لم تسجل أي وفاة بكوفيد خلال 24 ساعة للمرة الأولى منذ يوليو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

لم تسجل السلطات الصحية البريطانية، الثلاثاء، أي وفاة إضافية بفيروس خلال 24 ساعة.

 

ويأتي ذلك للمرة الاولى منذ 30 يوليو/ تموز 2020، علما أن المملكة المتحدة لا تخفي قلقها من ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بمتحور دلتا.

 

وأظهرت آخر حصيلة رسمية أن البلد، الاكثر تضررا في أوروبا مع ما مجموعه 127 الفا و782 وفاة، أحصى الثلاثاء 3165 إصابة جديدة (العدد الإجمالي بات يناهز 4,5 ملايين إصابة) في زيادة مقارنة بالأسبوعين الماضيين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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