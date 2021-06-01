الكاظمي عن أحداث المنطقة الخضراء: هناك من حاول جرنا إلى المجهول

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء أنه قد "مرت سنة صعبة على عمر الحكومة تخللتها العديد من التحديات، واستطعنا عبور بعضها ونعمل جاهدين على تجاوز التحديات الأخرى".

وأضاف أن "الأسبوع الماضي شهد أحداثا تعاملنا معها بحكمة، وكان هناك من حاول أن يجرنا إلى المجهول لكننا انطلقنا من مبدأ الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد، والحرص على جميع أبناء شعبنا، وثبتنا منطق الدولة وآليات إنفاذ القانون وفق الأسس الدستورية".

وكان وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، علق يوم السبت، على حادثة سيطرة الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الحكومية الأسبوع الماضي، فيما أشار إلى عدم السماح بتكرار ذلك "مهما كان الثمن".

وقال في تصريح صحفي، إن "عملية اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، جرت بطريقة خاطئة، وكان الأجدر أن يفاتح أمن الحشد الشعبي قبل اعتقاله".

وأضاف: "يجب ألا تتجدد الحادثة، وألا يعتبر البعض سكوت الدولة خوفا أو أنها غير قادرة على مواجهة أي طرف، على العكس، لكننا لا نريد إراقة الدماء".

واتهم تحالف "الفتح" في العراق، الخميس الماضي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بمحاولة إعادة العراق إلى الديكتاتورية.