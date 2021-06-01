دراسة: زيت جوز الهند البكر يعجل بشفاء المصابين بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

توصلت دراسة حديثة لمعهد أبحاث الغذاء والتغذية في وزارة العلوم والتكنولوجيا في الفلبين، إلى أن إضافة زيت جوز الهند البكر إلى الوجبات الغذائية، من شأنه التعجيل بشفاء المشتبه في إصابتهم بكورونا.



ونقلت صحيفة "مانيلا تايمز" الفلبينية عن المعهد أنه "يمكن استخدام زيت جوز الهند البكر، مكملاً غذائياً مساعداً مع الحالات المحتمل إصابتها بكورونا، وذلك بسبب خصائصه المناعية والمضادة للفيروسات".

وشملت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "جورنال أوف فانكشونال فوودز" الدولية، 63 شخصاً، كانوا مقيمين في مرفقين لعزل المصابين بكورونا في منطقة سانتا روزا، بإقليم لاغونا.

ومن ناحية أخرى، بددت وزارة الصحة المخاوف من وصول سلالة فيروس كورونا التي تحمل خصائص سلالتي المملكة المتحدة والهند، إلى البلاد.