وصول 28 عربة قطار روسية جديدة إلى ميناء الإسكندرية في مصر... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وشاركت السفارة الروسية في القاهرة في منشور لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"

🚄 وصول 28 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية خلال شهر مايو2021 ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 381 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب من قبل الشركة الروسية "ترانس ماش هولدينغ".#روسيا #مصر pic.twitter.com/11XIW8t5yl — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) June 1, 2021

عملية إنزال عربات جديدة في ميناء الإسكندرية شمالي مصر.

وكتبت السفارة في تعليقها على المنشور: "وصول 28 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية خلال شهر مايو2021 ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 381 عربة ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للركاب من قبل الشركة الروسية (ترانس ماش هولدينغ)".

أعلنت السكة الحديدية المصرية، نهاية الشهر الماضي، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء 26 مايو/ أيار الماضي، سيتم تبديل عربات قطار 80 و81 بين القاهرة وأسوان بعربات روسية.

وتتميز عربات القطار الروسية بأنها ذات تهوية ديناميكية لتحل مكان العربات العادية.

يذكر بأن السفير الروسي في القاهرة، غيورغي بوريسنكو، أعلن في وقت سابق، أن شركة "ترانس ماش" القابضة الروسية، تشارك في مناقصة السلطات المصرية لتوريد مئة قاطرة للسكك الحديدية المصرية، مع إمكانية توطين الإنتاج.

وقال بوريسنكو، رداً على سؤال وكالة "سبوتنيك" خلال مقابلة مع الصحفيين الروس: "تم بالفعل تسليم 226 عربة، بحسب "ترانس ماش" القابضة. تتم عمليات التسليم وفقًا للجدول الزمني المحدد، حيث بدأت في حزيران/يونيو 2020 ويجب أن تكتمل في تشرين الأول/أكتوبر 2023".