الأمن العراقي يعتقل مسؤول تهريب السيارات المفخخة في داعش

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد – سبوتنيك. وقالت الخلية، في بيان، إنه "بعملية نوعية استباقية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية أكدت عودة أحد الإرهابيين الخطرين من إحدى دول الجوار وتوليه إدخال العجلات [السيارات] المفخخة إلى الأنبار وبغداد والقيام بنقل عوائل الدواعش إلى سوريا بالتعاون مع شقيقه، كما شغل منصب مسؤول الحسبة قبل التحرير".

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وأضافت أنه "على اثر تلك المعلومات، تم تشكيل فريق عمل من شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة واستخبارات لواء المشاة 39 واستخبارات الفوج الثالث منه لمراقبة تحركات الإرهابي ودخوله إلى المحافظة، وتقفي أثره وتحديد مكانه بدقه ومداهمة مكان تواجده في منطقة سوق الرمادي بعد نصب كمين محكم له والقبض عليه"، لافتة إلى أن الملقى القيض عليه "من أهم المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".