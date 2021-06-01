جوبا... كباشي وسلفاكير يبحثان تعزيز السلام في السودان

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / AKUOT CHOL

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، جرى لقاء كباشي- سلفاكير بحضور رئيس الوساطة الجنوبية مستشار الرئيس للشؤون الأمنية توت قلواك.

وأوضحت أن اللقاء جاء، في إطار تعزيز ودفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام في السودان بجانب مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويترأس كباشي الوفد السوداني في المفاوضات المباشرة بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية/ شمال (المسلحة) بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي انطلقت في جوبا قبل أيام.

والخميس الماضي، أعلن مجلس السيادة السوداني، انطلاق جولة المفاوضات المباشرة بين حكومة الخرطوم وحركة الحلو في عاصمة الجارة الجنوبية.

ووقتها أكد رئيس فريق وساطة السلام بالسودان توت قلواك، "حرص جنوب السودان على أن تكون هذه الجولة حاسمة لتحقيق السلام وإنهاء معاناة النازحين المتأثرين بالحرب في جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق".

وتخلفت حركة الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور غربي البلاد عن اتفاق سلام تاريخ وقعته الخرطوم مع حركات مسلحة ضمن تحالف "الجبهة الثورية" في 3 أكتوبر/تشرين الاول الماضي.