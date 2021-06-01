شكرا لقرائتكم خبر عن مع تزايد وفيات كورونا.. البحرين تعلن عن حاجتها لمغسلين للموتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين عن حاجتها لمغسلين ومغسلات للوفيات الناتجة عن مضاعفات فيروس كورونا للعمل لفترة محددة، وذلك عبر حساب الإدارة على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» حسبما جاء بصيحفة الأيام البحرينية.

وفى الـ 26 من مايو الماضى، أغلقت مملكة البحرين مراكز التسوق والمطاعم والمقاهى لمدة أسبوعين فى إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.

ولفتت وكالة الأنباء البحرينية، إلى أنه بناء على العرض الذي قدمه الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، فقد تقرر رفع الطاقة الاستيعابية لعدد جرعات التطعيم اليومية، وتكثيف استخدام الفحص السريع بهدف تحديد الحالات القائمة، وتحديث البروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات القائمة والمخالطين.

كما تم اتخاذ إجراءات قابلة للمراجعة تتعلق بغلق القطاعات والأنشطة واستثناء بعض القطاعات الأساسية بداية من الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم غد الخميس الموافق إلى الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، وتشمل غلق كافة الأنشطة التجارية (غير الأساسية)، منع الأنشطة الرياضية، غلق المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، العمل من المنزل في القطاع العام بنسبة 70%، منع المناسبات الخاصة.