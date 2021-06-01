شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة فرنسا فى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة يبحثان آخر التطورات فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا يان كوبيش، آخر التطورات السياسية فى البلاد فى ضوء الانتخابات المقررة فى 24 ديسمبر من العام الجارى.

وأعربت السفيرة الفرنسية خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية ،عن سعادتها لاستقبالها في طرابلس المبعوث الخاص للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.