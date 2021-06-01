شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل مسؤولا بارزا بتنظيم داعش فى الأنبار غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي بتنظيم "داعش" كان مسؤولا عن إدخال السيارات المفخخة، ويعمل كناقل لعوائل الدواعش إلى سوريا في الرمادي بمحافظة الأنبار.

وذكر المديرية في بيان، أوردته قناة "السومرية" العراقية، أن "الاستخبارات العراقية تمكنت من خلال معلومات دقيقة من اعتقال أحد الإرهابيين بعد عودته من أحد دول الجوار، والذي كان مسؤولا عن إدخال السيارات المفخخة إلى الأنبار وبغداد، كما كان يقوم بنقل عوائل الدواعش إلى سوريا، وشغل منصب مسؤول الحسبة قبل عملية التحرير".

وأشارت إلى أنه "من أهم المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب".