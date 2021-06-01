شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة السودانى يبحث مع المستشار التجارى بسفارة مصر بالخرطوم التعاون الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم الشيخ وزير الصناعة السوداني على أهمية دفع العلاقات الاقتصادية السودانية المصرية لتصل مستويات غير مسبوقة وتحقيق الاستفادة القصوى للشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تربط الخرطوم والقاهرة خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى حرص البلدين على ترجمة الروابط السياسية والإقتصادية المتميزة بين البلدين لمشروعات التعاون المشترك فى المجالات الصناعية والاستثمارية المختلفة بحسب وكالة الأنباء السودانية سونا.

جاء ذلك خلال لقائه بالمستشار التجاري المصري بمكتبه بوزارة الصناعة وبحث الجانبان مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة خلال الفترة الماضية وسبل تفعيلها قريباً.

من جانبه ثمن المستشار التجاري بالسفارة المصرية بالسودان طارق قشوع جهود الحكومة السودانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة في مجال الإستثمار الصناعي في السودان، مؤكداً رغبة دولة مصر في توسيع دائرة الإستثمار بالسودان مضيفاً أن مشروعات مصرية عديدة شيدت في السودان الشقيق تركزت في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.

ونقل قشوع دعوة دكتورة نيفين وزير الصناعة والتجارة السودانى لزيارة مصر في منتصف يوليو المقبل في إطار التعاون التاريخي الوثيق بين البلدين الشقيقين.