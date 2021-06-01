شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن نقل الكفالة في حال صدور تأشيرة خروج نهائي؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، اليوم الثلاثاء، موقف من صدر له تأشيرة خروج نهائي من نقل الكفالة.

وتلقى حساب الجوازات عبر تويتر تساؤلا من وافد قال فيه: “هل يمكن نقل الكفالة في حالة تأشيرة الخروج النهائي؟”.

وردت الجوازات بالتأكيد على أن التعليمات تشترط إلغاء التأشيرة لتتمكن من إتمام إجراء نقل الخدمات.