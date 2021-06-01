«أبشر» تكشف شرطاً ضروياً لإصدار جواز السفر وتجديد رخصة القيادة

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت منصة أبشر، اليوم الثلاثاء، عن شرط ضروري لإصدار جواز السفر ورخصة القيادة. وأكدت “أبشر” أن إجراءات جواز السفر ورخصة القيادة مشروطة بإصدار “الهوية الجديدة” في حالة طلب بدل فاقد للهوية المفقودة. وقالت “المنصة” عبر حسابها في تويتر: “إن المستفيد في تلك الحالة عليه الانتظار لحين تسلم الهوية الوطنية أولا، ليتمكن من إتمام الإجراءات الأخرى كإصدار جواز السفر وتجديد رخصة القيادة”.

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