السعودية تنفذ "حد الغيلة" في مواطن نحر ابنه

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الداخلية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

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وقال البيان إن المواطن محمد بن عبدالله بن حمد سويدي أقدم على قتل ابنه عبدالله، وذلك باستدراجه إلى مكان مهجور لا يستطيع معه الغوث.

وأوضحت الوزارة أن المتهم قام بنحر نجله الصغير في هذا المكان بسكين، وطعنه عدة طعنات، وهو ما تسبب في وفاته.

وأشار البيان إلى أن قوات الأمن نجحت في القبض على الجاني، ليسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمة القتل.

وبإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية صدر حكما بقتله حدا لثبوت تهمة قتله المجني عليه غيلة (على غفلة).

وبحسب البيان، فقد تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.

وأوضح بيان وزارة الداخلية أنه تم تنفيذ حكم القتل حدا بالجاني اليوم في إصلاحية سجن جازان بمنطقة جازان.