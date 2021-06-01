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الأردن: إلزام المنشآت بمنع دخول أى شخص قبل إبراز شهادة التطعيم ضد كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أصدر رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، قرارًا بإلزام المنشآت التي تم فتحها بمنع دخول أي شخص قبل إبراز شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا. 

 

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، أن قرار رئيس الوزراء يأتي انسجاما مع توجه الحكومة للمنشآت بالعودة التدريجية للعمل، ولإلزام أصحاب المنشآت والمواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية.

 

وأوضحت أن هذا القرار تضمن إلزام المنشآت التي تم فتحها بعدم السماح لأي شخص بالدخول إليها، قبل إبراز البطاقة الشخصية أو رمز التحقق الصحي أو شهادة التطعيم من خلال تطبيق (سند)، مع فرض غرامات على المخالفين من المنشآت والأفراد.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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