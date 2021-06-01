شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي» تستغني أخيراً عن «أندرويد» وتطلق نظامها الخاص والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يقام حدث هارموني أو إس HarmonyOS الكبير من شركة هواوي، يوم غد الأربعاء، حيث من المقرر أن يقدم الإصدار الثاني من نظام التشغيل الداخلي المعروف باسم هارموني، الذي تم إطلاقه منذ عامين. إلا أن الإصدار الجديد سيحدث نقلة في عالم هواوي، بحيث يعمل على تشغيل الهواتف والأجهزة اللوحية والساعات الذكية، وليس فقط أجهزة التلفزيون الذكية.

كما أنه من المقرر أن تعرض هواوي أحدث أجهزتها المتوافقة مع نظام التشغيل الجديد وشبكات الجيل الخامس خلال مؤتمر الأربعاء، وإليكم ما توقعته “GSM Arena”.

الجهاز اللوحي ميت باد 2 وبرو 2

مع استحواذ هواوي على قلم M-Pencil جديد، يبدو من المرجح الكشف عن جهاز لوحي جديد، وربما اثنان، حيث من المتوقع أن يحتوي جهاز هواوي MatePad Pro 2 على شاشة OLED مقاس 12.9 بوصة بتردد 120 هرتز، ومعالج Kirin 9000 (مع قد اتصال بتقنية 5G، و9000E بالنسبة للاتصال بـ Wi-Fi)، فضلاً عن شحن سريع بقوة 40 وات (وشحن لاسلكي بقوة 27 وات).

ساعة هواوي واتش 3

قامت هواوي أيضاً بتطوير الساعة الخاصة بها، ومن المتوقع أن تكون ساعة هواوي Watch 3 التي تعمل بنظام HarmonyOS، ضمن المنتجات الجديدة التي سيتم الكشف عنها خلال الحدث.

ومن المتوقع أيضاً أن تحتوي Watch 3 على شريحة اتصال ذكية eSIM لاتصال البيانات حتى بدون وجود هاتف ذكي (وهي ميزة لم تكن موجودة في ساعات هواوي الأخيرة).

وتمتلك هواوي أهدافاً طموحة لـ HarmonyOS، إذ تريد أن تصل إلى 300 مليون جهاز بحلول نهاية العام، بما في ذلك 100 مليون جهاز جديد يعملون من البداية بنظام تشغيل هارموني.