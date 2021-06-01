القبض على وافد كسر زجاج مركبة وسرق منها 50 ألف ريال بالدمام (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على وافد كسر زجاج مركبة أحد عملاء البنوك وسلب مبلغا ماليا قدره 50 ألف ريال من داخلها. وأوضحت شرطة الشرقية، أن المتهم من الجنسية السودانية في العقد الخامس من العمر، وقد تورط أيضاً بسرقة مركبة لتنفيذ جرائمه في محافظة الدمام. وجرى إيقافه لاستكمال الإجراءات الاستدلالية الأولية بحقه، لإحالته إلى النيابة العامة.

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