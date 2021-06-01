شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الموارد البشرية أثناء زيارته لـ«مكنون»: نمضي يداً بيد نحو الإنجازات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون” فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول، الأحد الماضي، بمقر الجمعية سعادة وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع الأستاذ أحمد بن صالح الماجد والوكيل المساعد الأستاذ طارق بن علي الربع والوفد المرافق لهما، بحضور أعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وفي اللقاء أعرب الهذلول عن شكره وتقديره لسعادة الوكيل للزيارة الميمونة والوفد المرافق، مثمنا ما تقدمه الوزارة من دعم للجمعية يأتي في سياق الاهتمام الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة للقرآن الكريم وأهله ومؤسساته، كما استمع سعادة الوكيل لشرح واف عن أبرز أعمال الجمعية وبرامجها في خدمة كتاب الله تعالى، وما تشهده من توسع كبير في مشاريعها وأعمالها، والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها في تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في عموم مساجد مدينة الرياض والمدارس النسائية.

وفي المقابل ثمن سعادة الوكيل الأعمال الجليلة التي تقوم بها مكنون، وأشاد بالجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة كتاب الله تعالى، وأوضح أن الجمعية طبقت جميع السبل العصرية بإدخال المقارئ الإلكترونية والتعليم عن بعد، كما نوّه بالأرقام الكبيرة التي وقف عليها والتي تعكس حجم الجهود والعمل الجاد في تقديم عمل قرآني كبير يلبي الطموحات بإذن الله تعالى، وأضاف قائلا: نسعى معهم للتنسيق وتعزيز جهودهم وتوسعة نشاطهم بشكل أكبر لزيادة عدد الحافظين لكتاب الله تعالى.

وفي ختام تصريحه أكد وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أن الزيارة للمجلس الجديد تأتي لتجديد العهد والمضي معهم يدا بيد لتحقيق الإنجازات وتجاوز الصعوبات وتذليلها.