شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالارقام.. انخفاض إصابات كورونا اليومية في مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت وزارة الصحة المصرية أمس الاثنين 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا و49 وفاة، وذلك مقارنة مع 1007 إصابات و46 وفاة أمس الأحد.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 262650 من ضمنهم 192112 حالة تم شفاؤها، و15096 حالة وفاة".

وقد قرار مجلس الوزراء رفع القيود التي فُرضت الشهر الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق المحال التجارية والمطاعم مبكرا، اعتبارا من اليوم الثلاثاء.