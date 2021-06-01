مسؤول مصري: استقرار معدل إصابات كورونا والمنحنى يتجه للانخفاض

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء تلفزيوني في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التلفزيون الرسمي، بحسب موقع "مصراوي".

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وقال عبد الغفار، "إن هناك استقرارا إلى حد كبير في معدل إصابات فيروس "كوفيد 19" في مصر"، موضحا أن منحنى الإصابات يتجه نحو الهبوط.

وذكر المسؤول المصري أن عدد الحالات التي يتم حجزها في المستشفيات خلال هذه الفترة يشهد انخفاضا.

وأوضح أن الحالات التي تحتاج لغرف العناية المركزة، تتجه هي الأخرى نحو الانخفاض. وأشار إلى أن هذا التراجع ناتج عن الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

فيما يتعلق بمرض الفطر الأسود، قال عبد الغفار إنه لا يعد مرضا معديا، وإنه لا ينتقل من إنسان لآخر.

وعن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض أوضح أنهم بعض الفئات من المرضى المصابين بالسكر وغير القادرين على التحكم فيه أو الفئات التي تعاني من ضعف المناعة بسبب الإسراف الطبي في المضادات الحيوية والكورتيزون.