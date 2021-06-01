وكالة: محققون فرنسيون في بيروت لاستجواب غصن

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "لبنان 24"، أن قضاة قدموا من فرنسا بدؤوا الاستماع إلى كارلوس غصن في بيروت، وذلك في إطار قضايا فتحت بحقه في فرنسا.

وقال مصدر في قصر العدل في بيروت، إن "كارلوس غصن دخل يرافقه فريق الدفاع قاعة محكمة التمييز عند الساعة العاشرة صباحا بعيد وصول الفريق الفرنسي، الذي يضم قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا".

وبحسب الوكالة، يتم الإستجواب أمام وفد المحققين الفرنسيين بحضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، ووكلاء غصن القانونيين الثلاثة، مع الإشارة إلى أن الإستجوابات تستمر يومياً لغاية نهار الجمعة 4 حزيران الجاري ضمنا.