تنظمه ألمانيا والأمم المتحدة... انطلاق "برلين 2" حول ليبيا في 23 يونيو

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أعلنته متحدثة باسم وزارة الخارجية الليبية، وفق وكالة "رويترز".

وقالت المتحدثة في بيان إن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر في يناير/ كانون الثاني 2020.

ويقول مراقبون إن المؤتمر الذي يأتي بعد عام ونصف تقريبا من النسخة الأولى (برلين1) التي رسمت خطوطا عريضة للحل في ليبيا، من المنتظر أن يهيئ الأجواء الأمنية والدستورية لعملية الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري، وأن يكون محطة مهمة لدعم اتفاق جنيف وتنفيذ خارطة الطريق.

وكانت مصادر ليبية قد تحدثت في وقت سابق عن أن المؤتمر سيناقش العديد من النقاط منها دعم عملية إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأول في برلين، الذي نص على سحب سلاح الميليشيات وإخراج المرتزقة، وكذلك دعم تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات السلطة بالأمر.