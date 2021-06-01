نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع ممثلة الأمم المتحدة في العراق الوضع في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وتمت مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في العراق والمنطقة، مع التركيز على الاستعدادت الجارية لإقامة الانتخابات النيابية المبكرة في شهر تشرين الأول، ودور الأمم المتحدة في العملية الانتخابية في ضوء القرار الأخير لمجلس الأمن، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.

​كما ناقشا قضايا تقديم المساعدة للسلطات العراقية في تحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز اقتصاد البلاد ومكافحة الإرهاب الدولي على أراضي العراق.

يشار إلى أن لدى جانين هينيس بلاشيرت 20 عامًا من الخبرة في النشاط السياسي والدبلوماسي. وكانت وزيرة للدفاع في هولندا من 2012 إلى 2017، لتصبح أول امرأة تُعيّن في هذا المنصب.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت عضوا في مجلس نواب هولندا في الفترة [2010-2012 ] . وعضوا في البرلمان الأوروبي في [2004-2010 ] . وعملت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في المفوضية الأوروبية في بروكسل وريغا وأمستردام.