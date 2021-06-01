الرئيس الفلسطيني يمدد حالة الطوارئ في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - وسيتم تمديد حالة الطوارئ لمدة 30 يوما، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، لمواجهة فيروس "كورونا"، بحسب قرار الرئيس الفلسطيني.

في وقت سابق، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي أحادي الجرعة المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيله لدى وزارة الصحة الفلسطينية.

كما ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، الوضع في منطقة الشرق الأوسط وخصوصا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بجانب سبل التنسيق المشترك لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".