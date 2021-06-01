شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى: ندعم إقامة علاقات متوازنة لتخفيف التوترات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلم الرئيس العراقى الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، فى قصر السلام ببغداد، أوراق اعتماد سفراء كل من سفراء الفيلبين جنيرسو كالونك، وجمهورية روسيا الاتحادية إيلبروس كونتراشيف، والصومال ليبان شيخ محمود، وأوزبكستان بهرامجان إعلايوف، وأثيوبيا حسن تاجو ليجاس.

وأكّد الرئيس العراقى خلال استقباله السفراء كلاً على حدة، أن العراق ينطلق من مبدأ أساسي يقوم على ضرورة التكاتف الدولي في مواجهة التحديات العالمية المختلفة، ويدعم التنسيق الدولي والإقليمي لتخفيف حدة التوترات والأزمات، وتعزيز علاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب والبلدان.

وأضاف صالح، أن تحديات مواجهة الإرهاب والتطرف والأزمات الصحية والتغير المناخي وحماية البيئة، تمثل تحديات مشتركة ينبغي التعاون والتنسيق في شأنها، لافتاً إلى أن البلد يتطلع نحو البناء والإعمار، عبر تعزيز فرص الاستثمار في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية.

وعبّر الرئيس العراقى عن أمنياته للسفراء الجدد بالنجاح في أداء مهامهم الجديدة، وبما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وبلدانهم.