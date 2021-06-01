شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الليبية ينقذ 101 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنقذت قوات حرس السواحل الليبية 101 مهاجر غير شرعى (من جنسيات أفريقية) فى عرض البحر المتوسط كانوا فى طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطى.
وقال الناطق باسم القوات البحرية - بحسب بوابة الوسط الليبية - إن عملية الإنقاذ جرت في منطقة المسؤولية الليبية فى البحر المتوسط، فى إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية سواحل البلاد وتقديم خدمات البحث والإنقاذ.
وأوضح المصدر أن عملية الإنقاذ نقذها الزورق (الزاوية) بعد انتقاله إلى عين المكان فور وصول نداء استغاثة بشأن هؤلاء المهاجرين، مؤكدا أن عناصر جهاز خفر السواحل قاموا بمهامهم على أكمل وجه.