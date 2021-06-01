شكرا لقرائتكم خبر عن حرس السواحل الليبية ينقذ 101 مهاجر غير شرعى فى البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت قوات حرس السواحل الليبية 101 مهاجر غير شرعى (من جنسيات أفريقية) فى عرض البحر المتوسط كانوا فى طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن زورق مطاطى.