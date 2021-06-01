شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى: مقتل 25 من عناصر ميليشيات الشباب بمنطقة عيل بعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 25 من عناصر ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية للجيش الصومالي في منطقة عيل بعاد التابعة لمدينة بولو بورتي.

وأكد قائد الجيش الوطني الصومالي اللواء أدوا يوسف راغي في تصريح اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، أن الجيش نجح خلال العملية العسكرية التي نفذتها الفرقة الـ27 للجيش في الاستيلاء على ذخائر ومعدات عسكرية كانت بحوزة الميليشيات المتطرفة.

وأشار راغي إلى أن عدد قتلى الإرهابيين في العملية العسكرية أكثر من الحصيلة المعلن عنها، حيث يتم حاليا إحصاء القتلى وجمع البيانات وسيتم الإعلان عنها لاحقا.