اخبار الخليج

تعيين عبدالعزيز بن أحمد سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة العمى تعيين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً عالمياً للوكالة الدولية لمكافحة العمى.

‎وبينت الوكالة الدولية للمكافحة أن هذا التعيين تقديراً لدور سموه القيادي والمؤثر منذ سنوات طويله في مجال طب العيون بشكل عام ومكافحة العمى بشكل خاص.

‎حيث يرأس الأمير عبدالعزيز بن أحمد الجمعية لطب العيون واللجنة الوطنية لمكافحة العمى (لمع) و رئيس مجلس إدارة مجلس الشرق الأوسط الأفريقي لطب العيون (مياكو) ورئيس مجلس إدارة اتحاد مكافحة العمى، كما نال سموه العديد من الجوائز العالمية والإقليمية والمحلية في مجال طب العيون ومكافحة العمى.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا