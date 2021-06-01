أمير الكويت ورئيس وزراء فلسطين يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح مع رئیس مجلس الوزراء الفلسطينى الدكتور محمد ابراھیم آشيته والوفد المرافق، سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

وأعرب أمير الكويت - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن موقف بلاده الثابت والمساند للقضیة الفلسطینیة العادلة والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطیني؛ سعیا لتحقیق ما یتطلع إلیه من إقامة دولة فلسطین المستقلة وعاصمتھا القدس الشرقیة وفقا لقرارات الشرعیة الدولیة ومبادرة السلام العربیة.

وأكد أن القضیة الفلسطینیة كانت ولا زالت قضیة الكويت الأولى وذات مكانة مركزیة في عالمنا العربي والإسلامي، متمنیا للشعب الفلسطینى الأمن والسلام والعزة والنصر.

من جهته، أعرب رئیس مجلس الوزراء الفلسطينى عن بالغ شكره واعتزازه للعاهل الكويتى، مقدرا جھود الكویت ودعمها اللامحدود قیادة وشعبا للقضیة الفلسطینیة، ومناصرة الشعب الفلسطیني؛ لتحقیق كل ما یتطلع إلیه من أھداف.