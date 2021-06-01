شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة اللبنانية تنفى علم عون المسبق بتهريب الأموال من مطار رفيق الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الثلاثاء، علم الرئيس ميشال عون المسبق بعمليات تهريب الأموال من مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت.

وقال المكتب، في بيان صحفي اليوم، "لا صحة مطلقاً لما أوردته إحدى البرامج عن أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كان على علم مسبق بعمليات تهريب الأموال وأرقامها من مطار رفيق الحريري الدولي، وغيرها من الأخبار المختلقة التي وردت في المقابلة".

وحسب موقع الرؤية الإماراتية، أعلن المكتب أن مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها تندرج في إطار الحملات المبرمجة التي تستهدف رئاسة الجمهورية لأسباب لم تعد خافية على أحد والتي لا طائل منها.