شكرا لقرائتكم خبر عن «البنك المركزي»: ارتفاع تحويلات الأجانب إلى 13 مليار ريال خلال شهر أبريل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

سجلت تحويلات الأجانب المقيمين في المملكة خلال شهر أبريل الماضي ارتفاعاً بنحو 35.6 في المائة (3.49 مليار ريال) على أساس سنوي.

ووفقاً للنشرة الشهرية التي أصدرها البنك المركزي السعودي “ساما”، فإن تحويلات الأجانب إلى خارج المملكة، بلغت نحو 13.28 مليار ريال (3.54 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 9.79 مليار ريال (2.61 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام 2020.

وأوضحت البيانات أن تحويلات الأجانب واصلت عمليات النمو على أساس سنوي للشهر الـ12 على التوالي.

وتراجعت التحويلات بنحو 5.5% مقارنة بشهر مارس السابق، حيث كانت تشكل حينها 14.05 مليار ريال، أي أنها قلّت بنحو 770 مليون ريال.

وبلغت التحويلات منذ مطلع العام الجاري 2021 نحو 50.69 مليار ريال (13.52 مليار دولار)، بزيادة سنوية بلغت 16.1%، حيث سجلت التحويلات للفترة المماثلة من العام الماضي نحو 43.64 مليار ريال (11.64 مليار دولار) وبفارق بلغ 7.04 مليار ريال.

من جهة أخرى، ارتفعت تحويلات المواطنين للخارج في أبريل بنحو 67% على أساس سنوي، لتبلغ 4.94 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.95 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلة زيادة تجاوزت 1.98 مليار ريال.

وانخفضت تحويلات المواطنين للخارج بنحو 24.2% مقارنةً بشهر مارس 2021، بما يعادل نحو 1.58 مليار ريال، إذ تجاوزت تحويلاتهم في مارس 6.5 مليار ريال.