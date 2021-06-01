اليوم.. مترو دبي ينطلق في أولى رحلاته إلى إكسبو 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

تبدأ اليوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تشغيل محطتي مجمع دبي للاستثمار وإكسبو 2020، على مسار 2020 لمترو دبي الذي يمتد من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، وذلك بعد مرور 6 أشهر على تشغيل المسار الذي انطلقت أولى رحلاته في الأول من يناير من العام الجاري، بـ4 محطات وهي، وفقا للبيان.



جبل علي «وهي محطة انتقالية مع الخط الأحمر»، والحدائق، وديسكفري جاردنز، والفرجان»، وسيكون بدءاً من اليوم رحلات مترو دبي على الخط الأحمر مباشرة بين محطة الراشدية ومحطة إكسبو 2020، فيما ستكون محطة جبل علي، محطة انتقالية للركاب المتجهين إلى محطة الإمارات للصرافة، والعكس.

وستكون خدمة المترو إلى محطة إكسبو 2020 متاحة للمخولين بدخول موقع الحدث الدولي فقط لحين افتتاحه الرسمي أمام الجمهور في الأول من أكتوبر، إذ سيكون بمقدور الجميع استخدام خدمة المترو للوصول للمعرض، كما سيكون تشغيل محطات عقارات جميرا للجولف تزامناً مع انطلاق المعرض.

ويأتي افتتاح المحطتين على مسار 2020، تزامناً مع بدء العد التنازلي لاستضافة دبي معرض «إكسبو 2020 دبي»، الحدث العالمي، الذي ينطلق في الأول من أكتوبر 2021 ويستمر حتى 31 مارس 2022، بمشاركة 190 دولة.

كما يأتي بعد إتمام جميع الاختبارات الخاصة بكفاءة أداء أنظمة القطارات والسلامة، وعمل التجارب التشغيلية من قبل مشغل خدمة القطارات، للتحقق من جهوزية المشغل قبل البدء بالتشغيل الفعلي للخدمة التي أجريت عليها في المرحلة الماضية 31 عملية اختبار ناجحة، شملت مركز مراقبة العمليات، وعمليات المحطات، وطاقم عربات القطارات، وفريق الهندسة والصيانة، وخدمات الطوارئ، كما انتهت الهيئة من تدريب 152 موظفاً استعداداً للمرحلة الثانية من تشغيل مسار 2020.

وأوضحت الهيئة أن أولى رحلات مترو دبي من محطة الراشدية على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020 والعكس، ستنطلق في الأيام من السبت إلى الأربعاء في الساعة الـ5 صباحاً، وآخر رحلة في الساعة 12:00 ليلاً، فيما تنطلق الرحلة الأولى يوم الخميس في الساعة الـ5 صباحاً، والرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

وأما يوم الجمعة فتبدأ الرحلة الأولى في الساعة الـ10 صباحاً، وستكون الرحلة الأخيرة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وتستغرق الرحلة من محطة الراشدية إلى محطة إكسبو 2020، ساعة و14 دقيقة، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات دقيقتين و38 ثانية في أوقات الذروة، بمعدل 24 قطاراً في الساعة الواحدة في الاتجاه الواحد، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 16 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد.

فيما تستغرق الرحلة بين محطتي جبل علي والإمارات للصرافة، 11 دقيقة و42 ثانية، وسيكون زمن التقاطر ثابتاً بين القطارات 7 دقائق و30 ثانية، وسوف يُقدم موعد تشغيل الخط الأخضر لمترو دبي، ليكون في الساعة الـ5 صباحاً، وسيكون زمن التقاطر بين القطارات 5 دقائق في أوقات الذروة.

وتجدر الإشارة إلى أن المحطتين، هما محطة نفقية وأخرى علوية، والمحطة النفقية محطة مجمع دبي للاستثمار، وتبلغ مساحتها 27000 متر مربع، وطولها 226 متراً، وطاقتها الاستيعابية 13899 راكباً في الساعة في أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً.

وأما المحطة العلوية فهي محطة إكسبو 2020، وتقع في نهاية مسار 2020، وتخدم بصورة عامة زوار معرض إكسبو، وتعد محطة أيقونية، إذ تمتاز بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، وتبلغ مساحة المحطة 18800 متر مربع، وطولها 119 متراً، وطاقتها الاستيعابية 29000 راكب في الساعة في أوقات الذروة، ونحو 522 ألف راكب يومياً،.

خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 35 حافلة مواصلات، تعمل على محطات مسار 2020، لتسهيل وصول الركاب من وإلى محطات المترو، إذ خصصت خطين لحافلات النقل العام في محطة الحدائق، وخطين في محطة ديسكفري جاردنز، وخطين في محطة الفرجان، إضافة إلى 5 خطوط للحافلات، مروراً بمحطة مترو مجمع دبي للاستثمار، كما ستتوافر خدمة مركبات الأجرة في المحطات المشغلة.