الرئيس الصيني: الصين وسوريا تتمتعان بصداقة تقليدية

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار الرئيس الصيني في برقيته إلى أن: "الصبن وسوريا تتمتعان بعلاقات صداقة تقليدية وأن سوريا من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأضاف بينغ: "نحن نولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الصينية السورية وعلى استعداد للعمل مع الرئيس الأسد لاغتنام الذكرى الـ 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية هذا العام كفرصة للسعي لتحقيق إنجازات كبيرة في العلاقات بين البلدين"، بحسب الوكالة.

وأضاف الرئيس الصيني: "إن الصين تدعم بقوة سوريا في حماية سيادتها الوطنية واستقلالها وسلامة أراضيها وستقدم أكبر ما تستطيعه من المساعدة لها في مكافحة وباء "كوفيد-19" وتنشيط اقتصادها وتحسين رفاهية الشعب من أجل الارتقاء بالتعاون الصيني السوري بشكل متواصل إلى مستويات جديدة".

وشهدت سوريا الأربعاء انتخابات رئاسية لاختيار رئيس للبلاد من بين المرشحين الثلاثة، وهم الرئيس الحالي بشار الأسد، والمعارض محمود مرعي، والوزير السابق عبد الله عبد الله.

وفاز الرئيس السوري، بشار الأسد، بولاية رئاسية جديدة، بعدما حاز على 95.1 في المئة من الأصوات حسب النتائج التي أعلنها رئيس مجلس الشعب حموده صباغ.