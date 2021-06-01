وكالة الاستخبارات العراقية تعلن عن "صيد ثمين"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوكالة في بيان لخلية الإعلام الأمني، نشره موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن مفارز الوكالة تمكنت من القبض على إرهابيين اثنين من عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا).

وأشار البيان إلى أن الإرهابيين مطلوبان وفق عدد من الأحكام القضائية.

وعمل الإرهابي الأول كناقل للمواد الغذائية للإرهابيين في قضاء بيجي، بينما عمل الإرهابي الثاني على مفارز الاسناد في عام 2014، وهو أيضا مسؤول تجهيز النفط للعناصر الإرهابية.

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.