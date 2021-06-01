اكتشفت بالصدفة... العراق يسجل أول حالة وفاة بالفطر الأسود

دبي - محمود عبدالرازق - ويدور الحديث عن حالة سجلتها مديرية الصحة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد في مدينة الناصرية مركز المحافظة.

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وقال مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل لـ السومرية نيوز، إنه "تم تسجيل إصابة بالفطر الاسود لأحد المتوفين في الناصرية".

وأضاف أن "الحالة تم اكتشافها أثناء استخراج شهادة الوفاة للشخص المتوفي"، دون مزيد من التفاصيل.

وتابع أنهم "سجلوا أول حالة وفاة نتيجة مضاعفات إصابته بكورونا"، مشيراً إلى أن "هذا المرض غير معدي ولكنه يأتي نتيجة زيادة تردي الحالة الصحية لمصابي كورونا".

في سياق متصل، نقلت وكالة "بغداد اليوم" (خاصة) عن الطويل، أن هناك 4 حالات إصابة في المحافظة بالفطر الأسود تم تشخيصها ويخضعون للعناية الطبية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد نفت أمس الاول (الأحد) تسجيل أي حالات إصابة بالفطر الأسود في العراق قادمة من الهند حتى ذلك الحين.

وأوضح مدير دائرة الصحة العامة العراقي، عبد الأمير الحلفي، أن الفطر الأسود مرض نادر جداً يصيب عديمي المناعة، ولا علاقة له ب‍فيروس "كورونا".

وتابع بقوله: "سبب ظهور حالات في الهند جاء نتيجة انعدام النظافة، لكن العراق لم يسجل أي حالة حتى الآن عبر القادمين من الهند".

يشار إلى أن السلطات الهندية كانت قد كشفت، في 20 مايو/ أيار الماضي، عن تفشي مرض يهدد حياة بعض المصابين بفيروس "كورونا"، ويدعى فطر الغشاء المخاطي أو "الفطر الأسود".

ويصيب المرض مصابي "كورونا"، أو بعد التعافي من الفيروس، ومن بين أعراضه، حسب مكان نمو الفطر: الحمى، السعال، ألم في الصدر، ضيق في التنفس، تورم في جانب الوجه، صداع، احتقان في الجيوب الأنفية، الآلام في البطن، قيء، وقد تحدث بعض المضاعفات مثل العمى، جلطات، تلف الأعصاب، وفقدان الوعي.