شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن انطلاق عملية أمنية فى جبال نفط خانة شرقى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الأمن العراقية اليوم الثلاثاء، عملية أمنية فى مناطق جبال نفط خانة شرقى ديالى، وذكرت مديرية الإعلام - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "قوات الأمن قامت بعمليات تفتيش وتطهير فى قرى عين السمك وعلى الصغير وعلى الكبير والجبال المحيطة بجبال نفط خانة شرقى ديالى".