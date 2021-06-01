شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن انطلاق عملية أمنية فى جبال نفط خانة شرقى ديالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت قوات الأمن العراقية اليوم الثلاثاء، عملية أمنية فى مناطق جبال نفط خانة شرقى ديالى، وذكرت مديرية الإعلام - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - إن "قوات الأمن قامت بعمليات تفتيش وتطهير فى قرى عين السمك وعلى الصغير وعلى الكبير والجبال المحيطة بجبال نفط خانة شرقى ديالى".
وأضاف البيان أن "العملية تهدف لضرب أوكار الإرهاب ومنع تسللات المجاميع الإجرامية والحد من الاستهدافات الارهابية للقوات الأمنية والمدنيين".