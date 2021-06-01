«البيئة» تبدأ في تطبيق «اللائحة التنفيذية للضوضاء».. تعرف على أهدافها وتفاصيلها

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة البيئة، البدء في تطبيق اللائحة التنفيذية للضوضاء التي تهدف إلى الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء. وتستهدف اللائحة جميع الأشخاص في المناطق السكنية والتجارية والصناعية والحساسية بيئيًا وجوانب الطرق ومواقع البناء. وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن الضوضاء ومنها: 1- مراقبة التزام الأشخاص بمقاييس مستويات الضوضاء الواردة في اللائحة. 2- الرصد والتقييم الدوري لمستويات الضوضاء في المملكة. 3- إعداد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالرصد والقياس والرقابة. 4- نشر المعلومات والبيانات والتقارير البيئية المتعلقة بالضوضاء. 5- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة عند تجاوز الأشخاص الحدود المسموح بها لمستويات حدود الضوضاء. وللاطلاع على تفاصيل اللائحة يمكنك الضغط على الرابط التالي :هنا.

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