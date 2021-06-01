شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: لهذا السبب يجب أن تشتري البيض من ثلاجات العرض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عدة نصائح يجب اتباعها عند شراء البيض خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة، أنه لضمان سلامة البيض يجب شراء البيض المحفوظ في ثلاجة العرض، والتأكد من نظافة البيض، وخلو القشرة الخارجة من الشقوق، والتأكد من أن البيض محفوظ في الثلاجات.

وأكدت هيئة الغذاء والدواء، على ضرورة تخزين البيض في الكرتونة الأصلية، واستخدامه في غضون 3 أسابيع للحصول على أفضل جودة.