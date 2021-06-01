شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية» تكشف عن 7 خدمات يمكن للمواطن تفويض غيره فيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت الأحوال المدنية عن عدة خدمات يمكن للمواطن تفويض غيره فيها نيابة عنه لإتمامها، وذلك عبر خدمة التفويض الإلكتروني. وأوضحت الوكالة أن الخدمات تشمل استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، واستلام سجل الأسرة، وتعديل المهنة. وأضافت أن الخدمات تضم أيضاً التبليغ عن واقعة ميلاد أو زواج أو طلاق أو وفاة، واستلام شريحة بيانات، وأخيراً استلام إشعارات التعديل.

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