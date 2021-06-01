تعرف على الميزة المتفردة للرجل الروسي في رأي بوتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل، آنا كوزنتسوفا، عن السمة المميزة للرجال الروس.



ونشرت قناة الكرملين على "تلغرام" أمس الاثنين، مشاهد اللقاء الذي تسأل فيه كوزنتسوفا:" لماذا نادراً ما يطلب الآباء المساعدة".

وردا على السؤال يقول بوتين: "يسعى الرجل الروسي دائمًا للتغلب على كل الصعوبات بنفسه".

وقدمت كوزنتسوفا خلال الاجتماع تقريرا سنويا عن حالة حماية حقوق الأطفال في روسيا.